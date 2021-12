Elena Miras & Mike Heiter: Zoff wegen seiner neuen Freundin Laura?

Elena spricht Klartext

Während einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan wissen, was Elena von Mikes neuer Freundin Laura hält. Und die Antwort dürfte ihre Follower überraschen! "Es kommen immer wieder viele Fragen bezüglich Aylen und ihrem Vater. Wie ihr eventuell wisst, habe ich damals den Fehler gemacht, alles öffentlich auszutragen", schreibt das Reality-TV-Sternchen. "Ich war egoistisch und habe nicht an Aylen gedacht."

Deshalb will sie auch nicht über Mike und Laura sprechen. "Ich habe aus diesem Fehler gelernt und werde nie wieder irgendwas an die Öffentlichkeit bringen, was mit ihm zu tun hat. Für alle, die das gerne wissen würden, ich bitte euch, das zu verstehen. Klar, wir sind Menschen der Öffentlichkeit, aber da geht es um Aylen. Egal, was ich von ihm halte. Aus Respekt zu Aylen wird das nie jemand erfahren."