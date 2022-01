Mike Heiter: Heimliche Hochzeit mit Laura Morante?

Dass es den beiden diesmal wirklich ernst ist, haben sie nun schon mehrfach betont. Gerade erst urlaubten sie gemeinsam auf den Malediven und verbachten zuletzt ganz romantisch Silvester in der italienischen Hauptstadt Rom. Das Liebes-Glück ist ihnen ins Gesicht geschrieben. Aber wagen sie jetzt etwa ganz klammheimlich den nächsten Schritt? Auf Instagram fragte die ehemalige "Are you the One"-Teilnehmerin nun ihre Fans ganz offen, ob jemand in ihrer Community einen richtig guten Hochzeitsfotografen kenne. So so, wofür braucht sie den denn wohl?