Mike Heiter & Leyla Lahouar: Baby-Hammer nach den Trennungs-Gerüchten!

Wer hätte gedacht, dass man im "Dschungelcamp" die große Liebe finden kann? Mike Heiter (32) und Leyla Lahouar (28) haben es allen bewiesen! Die beiden lernten sich am Lagerfeuer kennen und lieben - obwohl seine nervige Ex Kim Virginia (29) ihr Gift im Camp verteilte. Auch nach dem Dreh mischt sie sich immer wieder in ihre Beziehung ein. "Bei Kim im Live wurde behauptet, du und Leyla seid nicht mehr zusammen?", fragte ein Nutzer jetzt besorgt bei einer Fragerunde auf Instagram nach. Mikes klare Antwort: "Wenn der Hass nicht funktioniert, fangen sie an Lügen zu erzählen." Er und Leyla sind immer noch glücklich. Jetzt planen sie sogar gemeinsamen Nachwuchs...