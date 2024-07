Mike Heiter & Leyla Lahouar: Getrennt? Jetzt meldet sich Mike zu Wort

Mike Heiter (32) bandelte nach der gemeinsamen Teilnahme bei "Are You The One - Realitystars in Love" mit Kim Virginia Hartung (29) an. Eine langfristige Beziehung kam zwischen den beiden jedoch nie zustande. Stattdessen fand der einstige "Love Island"-Kandidat seine große Liebe im Dschungelcamp – und zwar diesmal nicht in Mitcamperin Kim, sondern Reality-TV-Beauty Leyla Lahouar (28). Seither sind Leyla und Mike unzertrennlich. Etwas, das Kim noch immer sauer aufstößt? Zumindest setzte sie jetzt Trennungs-Gerüchte über die beiden in die Welt. Hat sich das Dschungelcamp-Traumpaar wirklich getrennt?