Mike Heiter & Leyla Lahouar: Fremdgeh-Drama!

Leyla beschuldigt ihren Mike nun des Betruges – und zwar in ihren Träumen! Auf Instagram verkündet sie: "In meinem Traum hat Mike mich betrogen! Also bin ich auf ihn sauer [...] und er will sich einfach nicht entschuldigen." Dann wendet sie sich noch einmal ihrem Freund zu und wird noch genauer: "Du hast im Pool mit einer rumgemacht und ich habe das gesehen. [...] Diese Bilder bekomme ich ja nicht aus meinem Kopf raus", betont sie. Mike erwidert jedoch: "Die sind aber nicht existent", woraufhin Leyla nur klagt: "Aber es hat sich echt angefühlt."

Muss sich Mike wirklich für die Träume seiner Freundin entschuldigen? Genau das fragt Leyla jetzt auch ihre Community und die könnte wohl nicht deutlicher werden: "Oh nein, Mike muss sich für nichts entschuldigen. Das sind deine Gedanken und Ängste. Damit kann man einen Partner verscheuchen", "Vertreib diesen tollen Kerl nicht mit so einem Kindergarten" oder "Sorry Leyla, das ist echt kindisch, jeder Mensch träumt, aber da kann Mike doch nichts dafür, Kindergarten-Verhalten", lauten nur ein paar der Stimmen aus den Kommentaren.

Ob Leyla ihren Mike damit wirklich verscheucht? Dieser scheint es noch gelassen zu nehmen und erklärt: "Soll ich jetzt sauer werden, weil sie sauer ist wegen des Traums oder soll ich jetzt entspannt bleiben und relaxen, wie ich es den ganzen Morgen schon getan habe? Ich nehme es jetzt einfach mal gelassen und entspannt, bis sie den Traum verarbeiten kann." Gewiss ist Leylas Albtraum schon bald Schnee von gestern, denn ein ist klar: Es ist und bleibt ein Traum und Mike hat sich in Echt nichts zu schulden kommen lassen, was er auch noch einmal selbst in den Kommentaren mit den Worten "Ich weise diese Unterstellungen zurück" verdeutlicht.

7 Geheimnisse über Leyla Lahouar enthüllen wir für dich im Video: