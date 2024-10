Mike Heiter: Verlobt! Liebes-Sensation bei "Promi Big Brother"

"Komm jetzt und sofort ins Sprechzimmer!", ertönt plötzlich die ernste Stimme von "Big Brother" in der Liveshow. Im Sprechzimmer bekommt Mike von Sat.1 dann ein besonderes Angebot: Wenn er will, darf er seiner Leyla in der Live-Sendung einen Heiratsantrag machen. Der einzige Haken: Es muss jetzt sofort passieren. Der Reality-TV-Star ist überrascht. "Krass. Eigentlich sagt alles Ja. Es ist ein heftiger Moment. Alter Schwede, in wat für eine Situation du mich hier bringst", grübelt er.

Seine Entscheidung fällt schnell: "Es ist eine geile Situation. Heftig, heftig, heftig! Aber das ist was Geiles, was Außergewöhnliches. Ich bin eh ready."