Mike Heiter: Liebes-Aus wegen "Promi Big Brother" – Leyla Lahouar in Sorge

"Promi Big Brother" hat ganze Arbeit geleistet. Mit Leyla Lahouar (28) und Mike Heiter (32) ist ein Paar im Container – und mit Elena Miras (32) direkt auch noch Mikes Ex. Dass diese Situation keine Leichte ist, wird Leyla immer mehr klar. Sie hat mit ihrer Eifersucht zu kämpfen. Allerdings kommen bei ihr mittlerweile auch ernsthafte Zweifel auf.

Dass sich Mike Heiter nicht nur mit den anderen "Promi BB"-Kandidaten, sondern auch immer besser mit seiner Ex Elena verstehen zu scheint, setzt ihr sichtlich zu. Immer wieder bricht es aus ihr heraus und sie versucht ihrem Freund klarzumachen, was sie so besorgt. Mike versucht immer wieder, sie zu beruhigen, und machte klar, dass er bereit wäre, mit ihr das Haus zu verlassen. Leyla lehnt jedoch ab. Wäre ein Auszug aber vielleicht die bessere Option, um ihre Beziehung zu retten?