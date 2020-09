Mike Singer: Er lüftet das Geheimnis um seine Freundin

Als jüngster Juror aller Zeiten sichert sich Mike Singer 2020 einen der begehrten Plätze neben Poptitan Dieter Bohlen auf dem DSDS-Jury-Podest. Seine Nominierung könnte in der Castingshow rasant für Kreischalarm und Ohnmachtsanfälle unter den Teilnehmerinnen und Zuschauerinnen sorgen. Immerhin ist der hübsche Youngster in der Frauenwelt aktuell begehrter denn je. Hinter den Kulissen der Musikbranche wird jedoch bereits fleißig gemunkelt, dass der Sänger sein Herz längst an eine bestimmte Frau verschenkt hat. Hat sich Mike Singer still und heimlich eine feste Freundin geangelt?