Mike Singer: Traurige Beichte! So schlecht geht es ihm wirklich

Dass Profitänzer einen wirklich harten Job haben, muss jetzt auch Mike Singer am eigenen Leibe erleben. Durch seine Teilnahme an "Let's Dance" trainiert der Sänger bis zu 8 Stunden täglich und das geht ganz schon an die Substanz! Nach einem langen Trainingstag filmte ihn seine Tanzpartnerin Christina Luft, wie er nur noch apathisch rumstand und sang: "Ich kann nicht mehr". Dazu kommentierte die Tänzerin "nach müde kommt..."

"Ich kann nicht mehr. Es war sehr anstrengend. Ich will einfach nur schlafen." gestand der Sänger in der Instagram Story von seiner Tanzpartnerin und legte in Richtung Christina nach: "Du hast mich auseinandergenommen!". Darüber kann die Freundin von Luca Hänni nur lachen, denn für die Profitänzerin ist hartes Training Alltag. Doch für Mike ein absoluter Ausnahmezustand und er gestand seinen Instagram-Fans: "Let's Dance ist nichts für schwache Nerven."