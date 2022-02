Luca Hänni: Das denkt er wirklich über Mike Singer

Da scheint ja wohl gar keine Sorge zu bestehen, dass zwischen Mike und Christina sich etwas anbahnen könnte. Dafür sind Luca und sie wahrscheinlich auch einfach noch viel zu verliebt. Nach langer Fernbeziehung wollen sie jetzt auch endlich in ein gemeinsames Liebesnest ziehen. Den beiden Turteltauben macht also so schnell niemand einen Strich durch die Rechnung.

Wie Luca und Christina erging es schon einigen bei "Let's Dance". Welche Paare dort noch zusammenfanden erfährst du im Video: