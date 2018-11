Mila Kunis: Mager-Schock! Sie wiegt nur noch 45 Kilo

Vor knapp zwei Jahren kam Milas Sohn Dimitri auf die Welt. Schwangerschaftspfunde? Sucht man bei Mila vergeblich! Die 35-Jährige hat in letzter Zeit ordentlich Gewicht verloren. Die 1,63 Meter große Schauspielerin soll nur noch 45 Kilo auf die Waage bringen.

"Man sah nur noch Knochen"

Bei den "People's Choice " am Sonntag in Los Angeles zeigte sie sich so dünn wie schon lange nicht mehr. Vom süßen Mädchen von nebenan ist nicht mehr viel übrig. Sie besteht nur noch aus Haut und Knochen, ihr Gesicht wirkt ausgezehrt. "Mila ist total fertig mit den Nerven“, erzählte eine Freundin kürzlich. "Und sie ist so unsicher, wenn es um ihr Gewicht und ihr rundes Gesicht geht. Es ist so schlimm, dass sie Essen mittlerweile sogar anekelt."

Mila Kunis & Ashton Kutcher: Fremdgeh-Drama! Seit 27 Monaten untreu

Schon in der Vergangenheit hatte Mila immer wieder mit ihrem Gewicht zu kämpfen. Für die Dreharbeiten zu "Black Swan" 2010 hungerte sie sich die Kilos runter. "Ich habe für den Film nur 1200 Kalorien pro Tag gegessen und wie ein Schlot geraucht. Am Ende wog ich 43 Kilo, und man sah nur noch Knochen", gab sie damals zu.

Die Ehekrise mit Ashton verdirbt Mila den Appetit

Doch warum rutscht sie jetzt wieder in den Mager-Wahn? Es wird gemunkelt, dass eine Ehekrise mit Mann der Auslöser war. Schön länger gibt es Gerüchte, dass sich die beiden scheiden lassen wollen. Doch jetzt soll sich die Situation immer mehr verschärfen. Vor allem die Familienplanung sorgt immer wieder für Streit. Während sich Ashton noch mehr Kinder wünscht, ist für Mila Nachwuchs kein Thema mehr. Lässt sich nur hoffen, dass die beiden sich bald wieder zusammenraufen…