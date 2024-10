Mila Kunis & Ashton Kutcher: Bye bye Super-Couple! Tiefer Fall von Wolke 7

Begonnen hat alles im vergangenen September. Damals sorgten die beiden für Empörung, weil sie sich mit einem handgeschriebenen Bettel-Brief an die Justiz für ihren einstigen "Die wilden 70er"-Kollegen Danny Masterson (48) eingesetzt hatten – einem Mann, der in zwei Fällen der Vergewaltigung schuldig gesprochen wurde und für 30 Jahre in den Knast wanderte! Ein PR-GAU für Ashton und Mila, den auch ein nachgeschobenes Entschuldigungs-Video der beiden nicht wieder gutmachen konnte: Der Shitstorm erwischte sie mit voller Breitseite und führte auch dazu, dass Ashton von seinem Vorstandsvorsitz als Mitbegründer von "Thorn", einer Organisation gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Menschenhandel, zurücktreten musste.

Jetzt braut sich der nächste Skandal zusammen: Das Ehepaar Kutcher/Kunis ist seit langem befreundet mit dem Musik-Mogul Sean Combs, besser bekannt als P. Diddy. Der allerdings sitzt derzeit in U-Haft – wegen Menschenhandel, Erpressung und sexueller Gewalt! Vor allem Ashton soll jahrelang ein gern gesehener Gast auf Diddys berüchtigten Partys gewesen sein. Ob er von den kriminellen Vorgängen etwas gewusst hat? Unklar, aber: "Es gibt so einiges, worüber ich nicht reden darf", gab sich Ashton in einem früheren Interview geheimnisvoll.

Jetzt sorgt die Verbindung zu Diddy für unschöne Schlagzeilen – mal wieder! Und die Resonanz der Fans ist entsprechend: "Mila und Ashton haben immer wieder mit fragwürdigen Leuten zu tun. Man kann nicht mit so jemandem abhängen und selbst der gute Junge von nebenan sein", heißt es im Netz. Und: "Ich war immer ein Fan, doch langsam zweifle ich wirklich an ihnen." Schon seit einiger Zeit geht das Gerücht, Ashton und Mila würden Hollywood den Rücken kehren und anderswo neu anfangen wollen – doch getan haben sie es nie. Vielleicht wäre jetzt der passende Moment, tatsächlich die Koffer zu packen…

