Ashton Kutcher: Bilder verraten - Fremdflirt mit einem Mila Kunis-Double

Eine geeignete Spielpartnerin ist schnell gefunden: Eine hübsche Soccer-Mom sucht Ashtons Nähe, es wird geplaudert, gelacht. Dann werden tiefe Blicke getauscht – und schließlich gibt es eine innige Umarmung. Er hat’s also noch drauf! Gute Nachrichten für Ashton. Allerdings weniger für seine Ehefrau Mila Kunis!

Die 40-Jährige hat nämlich bereits einige unschöne Erfahrungen mit dem Selbstbestätigungsdrang ihres Mannes gemacht, Ashton soll sie im Laufe ihrer achtjährigen Ehe sogar mehrmals betrogen haben. Unter anderem wurden ihm Affären mit Schauspielkollegin Elisha Cuthbert, Model Natalie Perez und Visagistin Linn Massinger nachgesagt. Letztere schwärmte von ihrem angeblichen One-Night-Stand mit Ashton: "Es war die beste Nacht meines Lebens!"

Klar, so ein kleiner Flirt auf dem Bolzplatz ist dagegen vergleichsweise harmlos. Aber Mila dürften sich beim Anblick solcher Bilder trotzdem die Nackenhaare aufstellen – zumal die hübsche Unbekannte ihr auch noch verblüffend ähnlich sieht! "Wir führen eine Beziehung, in der wir beide extrem voneinander abhängen", sagte die Schauspielerin mal über ihre Ehe. "Man kann schon sagen, wir sind Co-abhängig." Puh, in dem Fall sollte sie vielleicht nächstes Mal lieber mit zum Fußballtraining fahren …