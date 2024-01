"Milli Vanilli"-Star Fab Morvan: Echte Stimme! So gut singt er wirklich

Die ganzen Schlagzeilen und die Wut trieben Rob immer weiter in die Drogensucht. Er musste sogar wegen Autodiebstahl ins Gefängnis. Letztlich starb der einst gefeierte Weltstar an einer Überdosis aus Psychopharmaka, Kokain und Alkohol einsam in einem Hotel. "Rob war für mich wie ein Bruder und ein Seelenverwandter. Und deshalb fühlte es sich für mich so an, als wäre ein Teil von mir ebenfalls gestorben", erinnert sich sein Bandkollege Fab im Interview mit "Stern".