"Milli Vanilli"-Star Fabrice Morvan: Das ist die Wahrheit hinter ihrem Absturz!

Ja, Fabrice war Teil des Pop-Duos "Milli Vanilli". Ende der 80er-Jahre schossen der Franzose und sein Partner Rob Pilatus an die Spitze der US-Charts. Frank Farian, mit heute weit über 150 Millionen verkaufter Platten der erfolgreichste Musikproduzent Deutschlands, machte das Duo zu Welt-Stars. Doch in Erinnerung bleibt nur der Skandal: Farian selbst ließ die Bombe platzen, als er verkündete, dass Fabrice und Rob gar nicht selbst sangen, nur die Lippen bewegten! Von da an wurden die beiden jungen Männer geächtet, verfolgt! Ihr Leben wurde ein Albtraum. Rob starb an einer Überdosis, Fabrice zog sich zurück.

Erst heute, 30 Jahre später, kann er über die schlimme Zeit sprechen. Und gibt nur einem die Schuld: Frank Farian. Fabrice erzählt laut "Das Neue": "Er war ein Menschenfänger. Es war einfach, unsere Seelen zu stehlen. Wir waren Jungs mit Anfang 20, die auf den Mount Everest geschossen wurden – und dann fielen." Danach standen sie nie wieder richtig auf…