Mike Heiter: Protz-Alarm trotz Steuerschulden!

Früher schraubte der gelernte Kfz-Mechatroniker an den Autos der Kundschaft, heute fährt Mike Heiter (33) lieber selbst – und zwar Ferrari. Als Reality-Star hat der Essener Karriere gemacht. Und viel Geld: Für seine TV-Auftritte kassierte er in Summe mehrere Hunderttausend Euro, allein seine Teilnahme bei "Promi Big Brother" im letzten Jahr soll ihm 80.000 Euro in die Kasse gespült haben.