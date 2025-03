Millie Bobby Brown: Nur ein Künstlername! Wie heißt der "Stranger Things" Star wirklich?

Während der Pressetour für ihren neuen Netflix-Film "The Electric State" enthüllt Millie in einem Interview mit BuzzFeed UK eine persönliche Information, die Fans weltweit in Staunen versetzt. Neben Co-Star Chris Pratt gab sie preis: "Mein zweiter Vorname ist Bonnie. Das habe ich noch niemandem verraten!" Eine große Überraschung: Das junge Talent heißt in Wirklichkeit also Millie Bonnie Brown! Warum sie sich für den Namen Bobby entschied, bleibt leider unkommentiert.