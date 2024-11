Millionen-Angebot: Big Brother Indien will Harald Glööckler als Kandidaten – um jeden Preis!

Ein Auftritt in Indien bringt allerdings auch Herausforderungen mit sich: Die Sprache und das kulturelle Umfeld wären für Glööckler Neuland. "Ich kann kein Hindi, man müsste mich also untertiteln," erklärt er. Dazu kommt die indische Fangkultur. "Wer dort ein Star ist, muss damit leben, dass alle einen berühren wollen. Das kann ich nicht so gut ertragen," gibt Glööckler zu.