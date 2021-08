Mimi Gwozdz & Michèle de Roos: Rosenkrieg! Die "Bachelor"-Babes gehen aufeinander los

Nachdem ein Follower auf Instagram mit den Worten „Der Playboy irritiert mich mit dieser Wahl“ über Mimis Nackedei-Cover lästerte, setzte Michèle direkt ein Like unter den gehässigen Kommentar! Eine Frechheit – und jetzt reichte es auch Mimi: „Es ist klar, dass wir in diesem Leben keine Freunde werden, aber ich bekomme es doch auch hin, die beiden einfach ihr Ding machen zu lassen. Da dann missgünstig zu werden, finde ich absolut fehl am Platz“, schimpfte sie auf Nachfrage im Interview mit „Intouch“ . Und legte sogar nach: „Die Nummer unterstreicht nur den Eindruck, den ich zu Beginn der Staffel von ihr hatte!“ Klingt nach einer Kampfansage. Man darf gespannt sein, was Michèle jetzt dazu einfällt…

Erinnert ihr euch noch? Im Video erfahrt ihr welche Damen, die letzten "Bachelor"-Staffeln gewonnen haben: