Mimi Kraus: Liebes-Aus bei dem "Let's Dance"-Star

Weiter bittet sie ihre Fans "keine Nachrichten und Kommentare diesbezüglich zu schreiben", oder "weitere Spekulationen aufzustellen, da das Themen sind, die privat bleiben sollen". Mimi postete ein ähnliches Statement in seine Story. Am Wichtigsten ist es für das Ex-Paar weiterhin "das beste Team" für ihre Kinder zu sein.

Bei Bella könnte es Gerüchten zufolge bereits einen neuen Mann geben: Reality-Star Paco Herb (27)! Immer wieder kursierten Fotos und Videos in den sozialen Netzwerken, die die zwei gemeinsam zeigen sollen. Bisher äußerten sich weder der ehemalige "Are You The One - VIP"-Teilnehmer, noch die YouTuberin zu den Gerüchten... Ob sie ihre Liebe jetzt bald offiziell machen können?

