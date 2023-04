Miranda Kerr: Frischer Pfirsich-Teint! So schminkt ihr den Frühlings-Look

SCHRITT 2

Weiter geht’s mit den Augen: Zuerst eine Lidschatten-Base auftragen – „sie schafft eine ebenmäßige Grundlage und sorgt dafür, dass der Eyeshadow länger hält”, so die Expertin. Danach einen schimmernden Bronzeton zwischen dem äußerem Augenwinkel und Lidfalte verteilen. „Anschließend auch ein wenig am unteren Wimpernkranz verteilen”, rät Christiane De La Rosa. Zum krönenden Abschluss werden die Wimpern in mehreren Schichten getuscht.