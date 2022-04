Mirco Nontschew: Seine Abschiedsworte! Er wollte den Kampf ums Leben gewinnen

Der Schmerz und die Trauer um einen verstorbenen Freund sitzen tief, als "LOL: Last One Laughing" Premiere in Berlin feierte. Doch Michael Bully Herbig und seine Komiker-Kollegen wollten Mirco Nontschew († 52) gedenken und würdigen. Und so bleibt der Comedian in Erinnerung, wie ihn die Leute liebten: als fröhlichen, quirligen Spaßmacher!

