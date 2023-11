Mirja du Mont: Deshalb mag sie Weihnachten nicht!

Zu Weihnachten treffen sich Freunde und die Familie kommt zusammen. Man tauscht Geschenke aus und genießt das gemeinsame Essen. So ist es zumindest in einer idealen Welt. "Ehrlich gesagt, freue ich mich nicht so auf das Fest", stellt Mirja du Mont klar. "Weihnachten ist für mich einfach krampfhaft!", erklärt sie.

Warum das so ist? Wenn jemand beim Fest fehle, sei das nicht mehr so schön wie früher, so Mirja. "Seitdem Oma und Opa und alle, die als Kind dabei waren, nicht mehr da sind, verliert das alles seinen Zauber!", betont die Schauspielerin.