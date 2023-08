Mirja du Mont: Oma-Glück für die 47-Jährige

Im Interview mit RTL verrät sie, was sie sich für ihren eigenen Nachwuchs wünscht: "Was ich mir für sie am meisten wünsche: dass sie glücklich werden und dass sie immer gesund bleiben, denn ohne Gesundheit können wir alles andere vergessen. Und ich hoffe, dass ich noch ganz lange an der Seite von den zweien bin und noch alles mitkriege, was noch so kommt." Und sie ergänzt lächelnd: "Vielleicht werde ich irgendwann mal Oma. Da freue ich mich dann auch mal drauf."

Ihre Tochter Tara ist 22 Jahre alt und studiert aktuell, Sohn Fayn ist süße 16. Bis Mirja Oma wird, könnte es also noch eine Weile dauern. Aber Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude...