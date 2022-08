Mirja du Mont: Überraschende Enthüllung von Sky du Monts Ex!

In Hannover nahm sie 1995 ihr Psychologie-Studium auf. Doch die junge Mirja stand eher auf Party als aufs Pauken. „Seit 1996 war ich immer mit Freunden auf der Loveparade“, verrät sie. Beim heftigen Abfeiern sei es zu so mancher bizarren Begegnung gekommen. „Einmal habe ich in einem Technoclub meinen Professor in Latex-Klamotten getroffen“, erinnert sie sich lachend. „Er war etwas peinlich berührt! Ich fand es aber lustig. Das sind so Erlebnisse, die vergisst man nie!“