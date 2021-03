Mirja du Mont: Hat sie nach dem Ehe-Aus einen neuen Freund?

Nicht zuletzt ihre Brustkrebs-Erkrankung stellte das geordnete Leben von Mirja du Mont noch einmal auf den Kopf. Das Gefühl, dass sie nach der schrecklichen Diagnose packte beschrieb die Schauspielerin gegenüber „Bunte“ als "Lebensangst gepaart mit Lebenshunger.“ Ihr Leben wollte die Mutter zweier Kinder wieder stärker selbst in die Hand nehmen. So verriet Mirja du Mont: "Erst nach meiner Scheidung habe ich so richtig angefangen, mein Leben zu leben, wie ich es möchte. Und es ist mir egal, was andere von mir denken.“ Nach der Trennung zog Mirja aus dem gemeinsamen Haus aus, ließ sich ein Tattoo stechen und einen Nasenring piercen. Während die 44-Jährige ihr Leben aufräumt, muss die Liebe erstmal warten. "Ich bin im Moment auch als Single sehr glücklich", verriet sie zuletzt. Statt einem neuen Freund steht für Mirja du Mont erstmal sie selbst an erster Stelle.