"Miss USA" Cheslie Kryst: Todesprung aus dem 29. Stock!

Ihre letzten Worte richtete sie an ihre Fans. In einem letzten Instagram-Posting schreib sie wenige Stunden vor dem tragischen Ereignis: "Möge dieser Tag dir Ruhe und Frieden bringen“. Danach wurde ein Abschiedsbrief in ihrem Apartment gefunden, in dem sie laut der "Daily Mail“ ihr Nachlass an ihrer Mama April vermacht hat. Alles weitere bleibt unklar. Die genauen Beweggründe für diese Entscheidung nimmt die Schönheitskönigin mit ins Grab. Ein schrecklicher Verlust für alle Fans, Angehörigen und Freunde. Letztere fanden nun in der Verkündung der traurigen Botschaft rührende letzte Worte an Cheslie: "Sie war ein großes Licht, das andere auf der ganzen Welt mit ihrer Schönheit und Stärke inspirierte. Sie kümmerte sich, sie liebte, sie lachte und sie strahlte." Und so wird sie ihren Liebsten auch für immer in Erinnerung bleiben. Ruhe in Frieden Cheslie Kryst.

