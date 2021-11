Monrose: Comeback zum 15. Band-Jubiläum

Aber einen Moment! Was hat Bahar da gerepostet? In ihrer Story ist neben vielen rührenden Popstars-Throwbacks und süßen Zeilen ihrer Fans auch eine Anspielung auf ein Monrose Comeback zu finden. Will sie ihren Fans damit etwas mitteilen? Auch Senna macht in ihrem Posting ihrer Community Hoffnung auf ein Comeback ihrer Lieblingsband, denn sie schreibt: "Happy bday Monrose. Never say Never ;)". In den Kommentaren sind die User ganz aus dem Häuschen. So schreibt ein Fan: "Never say never... Okay wann kommt das Comeback?". Andere freuen sich einfach nur mit den Worten: "Ein Monrose Comeback wäre der absolute buuuuurner, mal die alten Zeiten zurück für ein Moment neben dieser ganzen scheisse die grad so auf der Welt passiert" oder "Unter Never say Never verstehe ich ein Comeback".