Mit den "No Angels" gewann Sandy Mölling im Jahr 2000 an der Seite von Vanessa Petruo, Nadja Benaissa, Lucy Diakovska und Jessica Wahls die allererste und erfolgreichste Staffel der Castingshow „Popstars“. Hits wie „Daylight in Your Eyes“ oder „There Must Be An Angel” kletterten von Deutschland bis Brasilien auf Platz Eins der Charts. Mit über fünf Millionen verkauften Alben avancierte das Quintett zur erfolgreichsten Girlband Kontinentaleuropas. Die damals erst 19-jährige Sandy Mölling wurde über Nacht zum Megastar. Heute ist aus dem blonden Girlie eine liebevolle Mutter und Ehefrau geworden. Ihre Söhne Noah Atweh und Jayden Mölling sind ihr ganzer Stolz...