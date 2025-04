Motsi Mabuse: Angst um ihre Tochter

Mit ihrer warmherzigen Art und ihrem ansteckenden Lachen ist die gebürtige Südafrikanerin längst zum Publikumsliebling geworden. Was wenige wissen: Im Alltag ist Motsi immer wieder bösen Anfeindungen ausgesetzt. Vor allem im Netz wird sie oft übelst rassistisch beleidigt. "Also, Deutschland hat ja schon schwierige Zeiten momentan", sagt sie im Interview. Hierzulande müsse man sich immer noch "an Diversity gewöhnen". Das äußert sich nicht nur in rassistischen Ausfällen, sondern auch in ganz normalen Alltagsdingen. "Wenn Leute mit so jemandem wie mir arbeiten, dann müssen diejenigen auch ein Team haben", betont sie. Sie brauche in ihrem Team jemanden, "der mit meinen Haaren umgehen kann", so Motsi. "Das ist ja heute selbstverständlich, denkt man, ist es aber nicht. Und für solche Sachen kämpft man heute immer noch."