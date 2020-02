Motsi Mabuse: Diesen Mann liebt die „Let’s Dance“-Jurorin!

Reddit this

Wenn bei „Let’s Dance“ ihren großen Auftritt hinlegt, dann sind der südafrikanischen Schönheit die Blicke sicher. Die Ex-Profi-Tänzerin und Jurorin überzeugt nicht nur mit ihrem Know-How, sondern auch mit ihrer lebenslustigen und charmanten Art. Trotz ihres krassen Arbeitspensums verliert Motsi Mabuse dabei nie ihre Ausstrahlung. Grund für das Strahlen der Powerfrau ist nur ein Mann: Evgenij Voznyuk!

Motsi Mabuse & Evgenij Voznyuk: Aus Freundschaft wurde Liebe

Motsi Mabuse meistert nicht nur ihre unzähligen Auftritte mit Bravour, sondern erfüllt auch zu Hause ihre Rolle als Mutter und Ehefrau mit viel Liebe. Für ihre Familie hängte die talentierte Tänzerin aus Pretoria 2015 sogar ihre Profi-Karriere an den Nagel. Kurz zuvor machte Motsi Mabuse ihre Beziehung zu dem ukrainischen Tänzer Evgenij Voznyuk offiziell. Vier gemeinsame Jahre auf dem Parkett verwandelten Freundschaft in Liebe. Seit ihrer romantischen Trauung auf Mallorca 2017 sind die Südafrikanerin und der Ukrainer verheiratet, nur ein Jahr später folgte die Geburt der gemeinsamen Tochter. „Es war Liebe auf den ersten Blick. Du hast uns den Atem geraubt, Baby Girl. Ich könnte dich den ganzen Tag anschauen.“ schwärmt Motsi Mabuse heute von ihrem ersten Kind.

Motsi Mabuse und ihr Mann wünschen sich ein zweites Kind

Motsi Mabuse und ihr Ehemann sind nicht nur als Eltern ein eingespieltes Team, sondern brennen auch beide für den Tanzsport. Mit Evgenij Voznyuk hat die feurige Südafrikanerin genau den richtigen Mann an ihrer Seite für ein turbulentes Leben in der Öffentlichkeit. Ruhiger geworden ist es trotzdem, denn statt von Turnier zu Turnier zu tingeln, betreiben die beiden Profi-Tänzer heute lieber eine Tanzschule in Eschborn. Trotz aller Verpflichtungen wünschen sich Motsi Mabuse und Evgenij Voznyuk sehnlichst ein zweites Kind. Gegenüber „Gala“ verriet die glückliche Mama: „Der Wunsch nach einem zweiten Baby jagt uns.“

Motsi Mabuse: Zerrissen zwischen Kind und Karriere!

Zum Leidwesen ihrer treuen „Let’s Dance“-Fans, plant die 38-Jährige schon 2020 beruflich kürzer zu treten um dem Muttersein mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Ihre Familie soll zukünftig an erster Stelle stehen: "Mir ist bewusst, ich kann dieses Pensum so nicht länger halten, wenn ich eine größere Familie haben möchte. Schon jetzt ist es mit einem Kind zu viel."

Motsi Mabuse: Ihre Tochter hat alles verändert

Die Geburt der gemeinsamen Tochter hat das Leben der beiden Berufstänzer noch einmal auf den Kopf gestellt. Doch in einem positiven Sinne! „Ich sehe wie sich mein Ehemann in eine andere Frau verliebt und es macht mich zur glücklichsten Frau auf der Welt“ schwärmt die Tänzerin auf über ihre kleine Familie. Seitdem Motsi Mabuse und Evgenij Voznyuk Eltern einer Tochter sind, haben sich die Prioritäten bei beiden stark verschoben: „Wir unterhalten uns und sagen uns, es ist plötzlich jemand da, der sich überall einmischt. Egal, was wir machen, müssen wir sie natürlich mitbedenken und das ist eine der schönsten Reisen, die wir zusammen haben.“ Auch wenn Motsi Mabuse weiterhin vor der Kamera steht, zukünftig wird es wohl oder übel ruhiger werden um die Strahlefrau, denn ihre Familie hat der Karriere längst den Rang abgelaufen.

Ihre Tochter verbirgt Motsi Mabuse stets vor der Öffentlichkeit, doch bei ihren Haaren hat sie eine Ausnahme gemacht: