Motsi Mabuse: Aufruhr um ihr "Let’s Dance"-Aus

Für ihre kleine Tochter ist die gebürtige Südafrikanerin Mama mit Leib und Seele, sie ist Besitzerin einer Tanzschule in Kelkheim und ein gefragter TV-Star in Deutschland und Großbritannien. Und offenbar auch bald in den USA! Dort ist die Strahlefrau heiße Jury-Anwärterin für die Show "Dancing with the Stars". Ein Sprungbrett für Motsis internationale Karriere und eine riesige Chance. Allerdings verlangt die alles ab von dem Show-Liebling! Mal eben zwischen Kind, Kegel und bestehenden Jobverpflichtungen nach Amerika fliegen? Gar nicht so einfach und ein wahnsinniger Kraftakt! Dabei sprach Motsi in den vergangenen Monaten immer wieder vom Entspannen und Runterkommen. Sogar einen "Raum der Ruhe“ zum Energietanken hat sie sich zu Hause eingerichtet.

Fans machen sich Sorgen, dass der Ex-Tänzerin alles zu viel wird und ihre Konsequenz sein könnte, die Zelte in Deutschland – bei "Let’s Dance" – zugunsten ihrer Karriere im Ausland abzubrechen. "Ich muss mehr das machen, was mir Spaß macht", sagte sie vor drei Jahren. Deutete sie ihren Abschied da etwa schon ganz leise an?