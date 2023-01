Let's Dance 2023: Offiziell! Das sind die Kandidaten

Insgesamt fünf Frauen versuchen in diesem Jahr ihr Glück. Mit dabei: GZSZ-Liebling Chryssanthi Kavazi. In der Soap begeistert sie jeden Abend die Zuschauer, aber kann sie auch auf dem Parket überzeugen? Die Konkurrenz ist jedenfalls groß. Denn auch RTL-Kollegin und Ex-Bachelorette Sharon Battiste will es wissen. Ebenso wie GNTM-Gewinnerin Alex Mariah Peter und auch Influencerin und Schauspielerin Julia Beautx.