Motsi Mabuse: Das Geheimnis hinter ihrem Strahlen

*Triggerwarnung: In diesem Artikel geht es um Suizid. Bei manchen Menschen kann dieses Thema negative Reaktionen auslösen. Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall ist!

Mittlerweile kennt man sie gut: Motsi Mabuse, die lebenslustige "Let’s Dance"-Jurorin. Doch sie hat auch eine ganz andere Seite. Traurigkeit huscht dann über ihr Gesicht. Denn die gebürtige Südafrikerin hütet mit ihren Schwestern ein dramatisches Geheimnis.

Nun gibt die Profitänzerin einen Einblick in diese schmerzliche Vergangenheit. Als sie gerade einmal elf Jahre alt war, nahm sich ihr älterer Bruder Neo in ihrer Heimat das Leben. Tragisch genug, dass sie und ihre Schwestern Phemelo und Oti in solch jungen Jahren diesen Verlust verkraften mussten. Doch es wurde schlimmer. "Er hat sich vergiftet. Und weil die Menschen in Südafrika sehr abergläubisch sind, entstand etwas Böses in unserer Nachbarschaft. Und wegen dieser Gerüchte kam niemand mehr zu uns", beschreibt Motsi.