Motsi Mabuse: Dramatische Not-OP! Es kam alles anders

Motsi lag daran, die Klage ihres Verflossenen Timo Kulczak (47) endlich aus der Welt räumen. Der zerrt die seine Ex nämlich vor Gericht, weil sie in ihrer Biografie "Finding my own Rhythm" auch die dramatischen Krisen mit ihm enthüllte, bevor sie sich nach elf Jahren von ihm trennte. "Dass ich so herhalten musste, dass sich ein Buch verkauft. Das hat mich sehr getroffen", klagte Timo vor Gericht. Und will eine Menge Geld von Motsi – nämlich 75.000 Euro Schadenersatz. Jetzt sollte sie sich den Fragen der Richter stellen, wollte für den Termin im Offenburger Landgericht anreisen. Doch dann kam alles anders!