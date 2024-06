Motsi Mabuse: So geht es für sie nach "Let's Dance" nun weiter

Der Abschied ist immer emotional! Monatelang sind die Kandidaten, die Tänzer, die Jury und auch die Moderatoren bei "Let's Dance" wie eine Familie. Doch irgendwann ist jede Staffel einmal zu Ende. Und so musste Motsi Mabuse (43) vor kurzem wieder einmal Abschied nehmen. Doch so traurig es für sie ist, den Kopf lässt sie nicht hängen. Im Gegenteil! Sie verkündet voller Stolz, was nun für sie ansteht.