Motsi Mabuse: Erschütterndes Geständnis! Sie bangt um ihre Tochter

Wenn die ehemalige Profi-Tänzerin an den Beginn ihrer Laufbahn zurückdenkt, wird sie traurig. Denn neben der sportlichen Leistung stand ihr Gewicht ständig im Fokus, erzählt die 41-Jährige. Ein gemeiner Kommentar ist ihr dabei besonders in Erinnerung geblieben: „Ein Lehrer sagte mir einmal, dass ich abnehmen soll, als ich gerade einmal 50 Kilogramm wog!“ Noch heute kann sie ihren Körper nicht so annehmen, wie er ist. Der Kampf gegen die Kilos hat seine Spuren hinterlassen: „Ich werde nie den Punkt erreichen, an dem ich denke, dass ich großartig aussehe.“ Dazu kommen immer wieder Hass-Kommentare, denen Motsi als erfolgreiche TV-Frau ausgesetzt ist.