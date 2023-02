Motsi Mabuse: Familientragödie! Sie bricht ihr Schweigen

Nun gibt die Profitänzerin einen Einblick in diese schmerzliche Vergangenheit. Als sie gerade einmal elf Jahre alt war, nahm sich ihr älterer Bruder Neo († 18) im heimischen Südafrika das Leben. Tragisch genug, dass sie und ihre Schwestern Phemelo und Oti in solch jungen Jahren diesen Verlust verkraften mussten. Doch es wurde schlimmer. "Er hat sich vergiftet. Und weil die Menschen in Südafrika sehr abergläubisch sind, entstand etwas Böses in unserer Nachbarschaft. Und wegen dieser Gerüchte kam niemand mehr zu uns", beschreibt Motsi.

Zu diesen Problemen kam dann auch noch die Frage, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Und eine mögliche Antwort liefert nun Psychotherapeut Björn Süfke gegenüber "Das neue Blatt": "Männer haben genauso viele Gefühle wie Frauen. Aber ihnen wird es oft sukzessive abtrainiert, sie zu hören. Das führt dazu, dass Männer bei Suchterkrankungen und Selbstmorden überrepräsentiert sind." Traf das auch auf Neo zu?

Eine Antwort darauf werden Motsi und ihre Schwestern nie bekommen. Es gibt nur einen Trost: Durch die Familien-Tragödie sind die drei Geschwister unzertrennlich geworden.

Wenn du selbst Hilfe benötigst, findest du hier eine Auswahl an Beratungsstellen:

Telefonseelsorge 0800 111 0 111 (kostenlos, rund um die Uhr) https://www.telefonseelsorge.de

Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention http://www.suizidprophylaxe.de/hilfsangebote/hilfsangebote

Deutsche Depressionshilfe 0800 33 44 533 https://www.deutsche-depressionshilfe.de/start

Bundesverband Suchthilfe https://suchthilfe.de/

Motsi Mabuse: Flucht aus der Ehe-Hölle! Jetzt bricht sie ihr Schweigen. Im VIDEO erfahrt ihr mehr: