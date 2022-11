Motsi Mabuse: Gefangen - Wann macht sie endlich Schluss?

Die sympathische Südafrikanerin betreibt mit ihrem Ehemann Evgenij Voznyuk auch eine eigene Tanzschule, in der sie ab und zu das Tanzbein schwingen muss. Dazu hat sie gerade ihr zweites Buch veröffentlich, das Motsi ebenfalls in England bewirbt. Und dann ist da noch ihre kleine Tochter, die natürlich ganz viel Mama-Zeit braucht. Besonders im Dezember, in der Vorweihnachtszeit, wird mit den Kids gebastelt und gebacken ... Wie jedoch bei diesem Pensum Besinnlichkeit aufkommen soll? Weiß Motsi wahrscheinlich selbst nicht.

Sie hat ihr Problem schon erkannt: Immer wieder spricht die Ex-Profitänzerin vom Runterkommen, vom Entspannen. Zuhause hat sie sich daher einen "Raum der Ruhe" einrichten lassen. "Ich möchte mir den ultimativen Rückzugsort schaffen. Eine echte Oase zum Abschalten", schrieb sie damals. Scheint aber eher, als flüchte Motsi Mabuse vor diesem Raum. Und niemand weiß, wie lange die Powerfrau dieses hohe Tempo noch durchhält ...

