Motsi Mabuse: Seltener Familieneinblick! Hier zeigt sie ihre Tochter

In der Bildunterschrift zeigt sich die beliebte TV-Persönlichkeit emotional. "Mama zu sein, ist meine wichtigste Aufgabe – und mein größtes Herzensgeschenk. Heute feiere ich euch – mit Liebe, mit Respekt, mit einem ganz vollen Herzen", schreibt sie. Ihr Dank richtet sich vor allem an die Frauen in ihrem Leben: "Ihr seid mein Rückhalt, meine Inspiration, mein Herzschlag. Ihr habt geliebt, gestärkt, gehalten – selbst dann, wenn niemand es gesehen hat. Ihr habt euer Lächeln verschenkt, selbst wenn euch manchmal nach Weinen war."