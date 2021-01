Motsi Mabuse: Große Sorge! Wie schlecht geht es ihr wirklich?

Der Blick ist leer, das sonst so herzliche Lachen verstummt. Motsi Mabuse (39) wirkt angespannt und traurig. Fans und Freunde sind in Sorge: Was ist nur los mit der sympathischen Tänzerin? Böse Zungen behaupten, dass die Jurorin der britischen "Let‘s Dance"-Version "Strictly Come Dancing" betrunken und lallend in der Show sitzt.