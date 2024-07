Motsi Mabuse: Harter Kampf! "Mir war klar, dass ich mich allein durchschlagen muss"

Mit 18 Jahren schmiss sie ihr Jurastudium und verließ ihre Heimat Südafrika, um in Deutschland an ihrer Tanzkarriere zu arbeiten. Denn das Tanzen war – und ist – ihre große Leidenschaft.Sie trainierte hart, gewann Wettbewerbe – und nahm schließlich 2007 zum ersten Mal an der 2. Staffel von "Let's Dance" teil. Von da an ging es für Motsi steil bergauf.