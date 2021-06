Motsi Mabuse: "Let's Dance"-Aus!

Ein Insider berichtet jetzt gegenüber "The Sun", dass Motsi Teilnahme bei "Strictly Come Dancing" mit den Tour-Terminen kollidiert. Angeblich hat sie sich für die britische Tanzshow entschieden. "Als es hart auf hart kam, hat sie die Tour abgesagt und einen neuen Vertrag unterzeichnet", so die Quelle. Auch wenn Motsi die Entscheidung nicht leicht gefallen ist. "Ihr Terminkalender hat jedem wirklich Kopfschmerzen bereitet. Es gab keine Chance, dass sie beides hätte machen können."