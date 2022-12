Motsi Mabuse: "Let's Dance"-Hammer! Sie verlässt Deutschland

Wie die britische "Sun" berichtet, soll Motsi den Job von Len Goodman bei "Dancing with the Stars" übernehmen. "Motsi ist eine freimütige und lebhafte Persönlichkeit. Sie wird im Vereinigten Königreich für ihren starken, unabhängigen Geist geliebt. Jemand, der für sich selbst einsteht", schwärmt die Quelle. Die Sendung läuft in den USA nicht nur im TV, sondern auch auf der Streamingplattform Disney+. "Mit Disneys Bestreben nach größerer Diversität wäre sie eine gute Besetzung", so der TV-Insider weiter. Aktuell laufen die Verhandlung. Sollte alles klappen, könnte es der ganz große Durchbruch für Motsi in den USA werden!

