Motsi Mabuse: Nach Ehe-Aus! Jetzt zerrt ihr Ex sie vor Gericht

Er soll sie unterdrückt, kontrolliert und ihr den Babywunsch verwehrt haben! In ihrem aktuellen Buch "Finding My Own Rhythm" rechnet "Let’s Dance"-Star Motsi Mabuse knallhart mit ihrem Ex-Mann Timo Kulczak ab. Doch die Entertainerin bekommt Gegenwind! Ihr ehemaliger Partner zerrt sie vor Gericht! Es droht ein Rosenkrieg...