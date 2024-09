So beliebt "Let’s Dance"-Star Motsi Mabuse (43) in Deutschland ist, so bekannt ist sie auch über die Landesgrenzen hinaus im britischen Königreich. So durfte sich Motsi nun erneut über eine persönliche Einladung von König Charles III. (75) in die royale Residenz freuen und zeigte sich gegenüber der "Bild" sichtlich begeistert: "Es ist natürlich immer etwas Besonderes, wenn du den König und die Königin triffst, auch wenn wir uns jetzt schon öfter begegnet sind. Ich freue mich sehr, dass ich die Ehre habe, sie erneut bei einem so wichtigen Anlass zu treffen." Bereits im März des vergangenen Jahres hatte Motsi die Gelegenheit, den Monarchen in Berlin beim Staatsbankett im Schloss Bellevue zu treffen.