Motsi Mabuse: Sie wird bei "Let's Dance" ersetzt!

Doch keine Sorge, dabei handelt es sich nicht etwa um die Show im TV. Motsi Mabuse fällt bei einigen Terminen der "Let's Dance"-Tour aus. Der Grund? Sie hat einen extrem vollen Terminkalender. So sitzt sie nicht nur in der Jury der deutschen Version, sondern auch in England bei "Strictly Come Dancing". Genau diese Aufzeichnungen finden während der Tour statt.