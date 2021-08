Motsi Mabuse & Joachim Llambi: Zoff hinter den "Let's Dance"-Kulissen - Jetzt packt sie aus

In der ZDFneo-Show "Böhmi brutzelt" geriet Motsi Mabuse jetzt in Plauderlaune und gab ein paar intime Einblicke hinter die Kulissen von "Let's Dance". So berichtete sie Jan Böhmermann in seiner neuen Kochshow, während sie das südafrikanische Nationalgericht Chakalaka mit ihm zubereitete, dass das Verhältnis zwischen ihr und ihren männlichen Jurykollegen nicht immer so entspannt war wie viele denken. "Jorge ist Löwe und Joachim ist Krebs, aber er ist halt Joachim. Es hat Jahre gebraucht, aber jetzt ist es super", offenbart Motsi ganz freiherzig. Doch die Kabbeleien gehören definitiv der Vergangenheit an. So ist sie mit Jorge mittlerweile sogar so gut befreundet, dass sie mit ihm sogar in den Urlaub fährt - zum Glück!

Ob Motsi in der nächsten Zeit wohl nicht mehr Einblicke dieser Art gewähren wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...