Motsi Mabuse: Verklagt vom Ex! Jetzt geht es um viel Geld

Wenn aus Liebe Hass wird: Motsi Mabuse wurde von ihrem Ex-Mann Timo Kulczak verklagt. Jetzt steht der Gerichtstermin und es wird ernst für den "Let’s Lance"-Star, wie "Closer" berichtet.

Nach außen hin war alles wie im Märchen, doch dann kam das bittere Ende: Elf Jahre waren die beiden Profitänzer verheiratet, auf der Reise zu einem Tanzwettbewerb im Jahr 2014 hatte die scheinbar toxische Beziehung ihr Ende gefunden. Jetzt könnten die bitteren Streitereien womöglich im Gerichtssaal enden. Darum geht es: Vor einigen Monaten veröffentlichte Motsi ihr Buch "Finding My Own Rhythm – My Story" und erhob darin schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann Timo Kulczak. Der 46-Jährige hatte die Kontrolle über weite Teile ihres Lebens übernommen, schreibt sie. So kümmerte er sich um Motsis Finanzen und hielt die Hand über ihre durch Tanzkurse und TV-Auftritte eingenommenen Gelder. Von ihren eigenen Einnahmen erhielt sie lediglich eine Art Taschengeld. Darüber hinaus habe er stets kontrolliert, was sie essen würde und habe ihr ihren Wunsch nach einem gemeinsamen Baby und einer eigenen Tanzschule verwehrt.