Motsi Mabuse: Verliert sie jetzt ihren Juroren-Job bei "Let's Dance"?

Llambi ist der Jurychef und seit der ersten Sendung 2006 gnadenlos. Motsi ist die gute Seele und seit zehn Jahren als Jurorin dabei. Doch jetzt kündigte Promi-Teilnehmerin Senna Gammour, laut "Das Neue", selbstbewusst an, sich mit dem "Schreihals in der Jury" anlegen zu wollen, also mit Llambi. Die Sängerin der einstigen Girlband "Monrose" bezeichnete ihn als "frech und respektlos". Er solle nicht nur große Töne spucken, sondern selbst mal zeigen, was er kann: "Dann denk ich mir: 'Tanz du doch mal!' Zieh die High Heels an, ich will sehen, wie du dich bewegst." Deutliche Worte!